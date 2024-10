Onde assistir a Barcelona x Sevilla ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Barça quer ampliar vantagem no topo da tabela de La Liga; veja onde assistir ao vivo

Barcelona e Sevilla se enfrentam neste domingo (20), às 16h (horário de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Espanhol de 2024/25. O jogo será no Estádio Olímpic Lluís Companys, na Catalunha, e terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora (clique aqui e confira a programação diária dos jogos).

Líder da LaLiga com 24 pontos em nove jogos, o Barça não venceu apenas um compromisso que teve até aqui no campeonato. Além disso, vem de oito gols marcados e nenhum sofrido nos últimos dois duelos, contra Young Boys, pela Champions League, e Alavés. Empatados com o Real Madrid no topo da tabela, caso vençam se isolam a três pontos na primeira posição.

O Sevilla não começou a temporada de 2024/25 da melhor forma, tendo ficado até a quarta rodada sem vencer. No entanto, a equipe vem conseguindo engatar uma sequência melhor, e venceu duas, empatou mais duas e perdeu apenas uma das últimas cinco partidas. No momento, eles ocupam a 12ª colocação da primeira divisão espanhola.

As equipes se enfrentaram pela última vez em maio deste ano, pela reta final da última edição do Campeonato Espanhol. Na ocasião, o Barcelona, fora de casa, saiu vitorioso por 2 a 1. No primeiro turno, outra vitória culé, por 1 a 0, que aumentaram o tabu mais de três anos sem vitória do Sevilla no confronto direto.

Prováveis escalações

Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Martinez e Baldé; Eric Garcia, Casadó e Pedri; Pau Victor, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Hansi Flick.

Sevilla: Nyland; Carmona, Badé, Marcão e Pedrosa; Agoumé, Peque e Gudelj; Lukébakio, Romero e Ejuke. Técnico: Francisco Pimienta.

Desfalques

Barcelona

Hansi Flick não contará com uma série de jogadores lesionados para o jogo: o goleiro Marc-André Ter Stegen, os zagueiros Ronald Araújo e Andreas Christensen, o volante Marc Bernal e o atacante Ferran Torres.

Sevilla

O zagueiro Tanguy Nianzou foi expulso no último jogo e desfalca a equipe. O volante Saúl segue lesionado.

Quando é?