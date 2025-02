Onde assistir a Barcelona x Rayo Vallecano ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes entram em campo neste nesta segunda-feira (17), no Estádio Olímpico Lluís Companys; confira a transmissão e outras informações do jogo

Barcelona e Rayo Vallecano se enfrentam nesta segunda-feira (17), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+ Premium, no streaming (confira a programação na íntegra).

Com o benefício de encerrar a rodada, o Barcelona já sabe que assumirá a liderança do campeonato caso triunfe nesta segunda-feira, já que Real Madrid e Atlético de Madrid, além de terem empatado em 1 a 1 no dérbi do último dia 8, tropeçaram mais uma vez, neste final de semana. O Barça é o 3° posicionado e soma 48 pontos, três a menos que o Real e dois a menos que o Atlético - mas passaria os merengues no critério de confronto direto.

O Rayo Vallecano, por sua vez, vive boa fase. 6° colocado, com 35 pontos - seis a menos que o Villarreal, 5° -, os comandados de Íñigo Pérez venceram suas três últimas partidas e apostarão também no fato de terem a quinta melhor campanha atuando como visitante no Espanhol. Assim, a expectativa é de voltar a vencer o Barça em território inimigo, assim como fizeram em 2022, no Camp Nou.

Prováveis escalações

Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsi, Iñigo Martínez e Balde; Casado e Pedri; Yamal, Gavi e Raphinha; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mumin e Chavarria; Díaz e Ciss; De Frutos, Palazón e García; Nteka. Técnico: Íñigo Pérez.

Desfalques

Barcelona

Fermín López (suspenso), Marc Bernal e Marc-André ter Stegen (lesionados).

Rayo Vallecano

Joni Montiel, Sergio Camello e Unai López (lesionados).

Quando é?

Data: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025

Horário: 17h (de Brasília)