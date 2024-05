Onde assistir a Barcelona x Lyon ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Champions League feminina

Equipes se enfrentam neste sábado (25), em Lille; confira a transmissão e outras informações do jogo

Barcelona e Lyon se enfrentam na grande decisão da Champions League feminina neste sábado (25), no San Mamés, em Bilbao, a partir das 13h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e do Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Barcelona entra em campo defendendo o título europeu. A equipe chegou à decisão após conseguir reverter o placar de ida contra o Chelsea (1 a 0 para as inglesas e 2 a 0 para as espanholas). Eleita melhor jogadora do mundo, Aitana Bonmatí está confirmada entre as titulares.

Do outro lado, o Lyon avançou à decisão depois de vencer duas vezes o PSG (3 a 2 e 2 a 1). O time francês é o maior vencedor da competição europeia (oito) e vai em busca de conquistar o nono e inédito título.

Todos os ingressos foram vendidos e, desta forma, são esperados 53 mil torcedores no San Mamés.

Prováveis escalações

Barcelona: Cata Coll; Lucy Bronze, Paredes, Engen, Ona Batlle; Bonmatí, Walsh, Putellas; Graham Hansen, Paralluelo, Rolfö.

Lyon: Endler; Ellie Carpenter, Renard, Gilles, Salma Bacha; Egurrola, Horan, van de Donk; Cascarino, Diani, Dumornay (Ada Hegerberg).

Desfalques

Barcelona

Sem desfalques confirmados.

Lyon

Sem desfalques confirmados.

