Onde assistir a Barcelona x Las Palmas ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (30), pela 15ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Barcelona recebe o Las Palmas na manhã deste sábado (30), às 10h (de Brasília), no estádio Olímpico Lluís Companys, pela 15ª rodada da La Liga 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Apesar do empate no jogo passado, o Barcelona se manteve na liderança, com 34 pontos. Agora diante de sua torcida, os culés querem voltar a vencer para continuarem isolados na ponta da tabela.

Do outro lado, o Las Palmas perdeu na rodada anterior e se aproximou do Z-3. O time amarelo está na 17ª posição, com 12 pontos marcados.

Prováveis escalações

Barcelona: Pena; Kounde, Cubarsi, I Martinez, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski.

Las Palmas: Cillessen; Rozada, Suarez, McKenna, Munoz; Essugo, Campana; Sandro, K Rodriguez, Fuster; F Silva.

Desfalques

Barcelona

Ronald Araújo, Ansu Fati, Marc Bernal, Andreas Christensen e Marc-Andre ter Stegen estão no departamento médico.

Las Palmas

Sem desfalques confirmados.

Quando é?