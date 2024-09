Onde assistir a Barcelona x Getafe ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Barça vai a campo para tentar manter os 100% de aproveitamento até aqui em La Liga; veja onde assistir

Barcelona e Getafe se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 16h (horário de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Espanhol de 2024/25. Como o Camp Nou segue em reforma até o fim do ano, o jogo será no Estadi Olímpic Lluís Companys, na Catalunha, e terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora (clique e confira a grade completa).

O Barça lidera a tabela de La Liga com seis vitórias em seis jogos até então, embora tenha perdido seu jogo para o Monaco na Champions League. Após a estreia oficial de Hansi Flick em Barcelona, a equipe marcou 23 gols e sofreu apenas 7 incluindo todas as competições, e espera manter o bom desempenho que teve na vitória por 5 a 1 sobre o Villarreal na última rodada para este duelo.

Por outro lado, o Getafe ainda não venceu na competição e somou apenas quatro pontos nas primeiras seis rodadas. Foram quatro empates e duas derrotas, e apesar dos placares curtos nos jogos, precisa reverter as exibições em resultados para ficar numa boa colocação do Espanhol. Agora, tem um dos compromissos mais difíceis da temporada pela frente.

No primeiro turno do campeonato de 2023/24, na casa do Getafe, o jogo terminou empatado em 0 a 0. Na volta, no Olímpic Lluís Companys, o Barça goleou por 4 a 0.

Prováveis escalações

Barcelona: Peña; Koundé, Iñigo Martínez, Domínguez e Martín; Eric García, Pedri e Pablo Torre; Yamal, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Hansi Flick.

Getafe: Soria; Iglesias, Berrocal, Djené, Alderete e Rico; Arambarri, Milla e Santiago; Uche e Yildirim. Técnico: José Bordalás.

Desfalques

Barcelona

Flick terá uma série de desfalques certos para o jogo por diferentes lesões: Bernal e Ter Stegen (joelho), Dani Olmo, Fermín López e Ronald Araújo (coxa) e Christensen (tendão de aquiles). De Jong e Gavi, que se recuperam de lesões no tornozelo e no joelho, são dúvidas para a partida.

Getafe

Bordalás não contará com o zagueiro Nabil Aberdin e o atacante Álvaro Rodríguez, lesionados, para o jogo.

