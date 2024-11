Onde assistir a Barcelona x Brest ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (26), no Estádio Olímpico Lluís Companys; confira a transmissão e outras informações do jogo

Barcelona e Brest se enfrentam nesta terça-feira (26), às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela quinta rodada da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da MAX via streaming (clique aqui e confira a programação diária).

Em sexto lugar, com nove pontos, o Barcelona, cinco vezes campeão da Champions League, busca conquistar sua quinta vitória consecutiva no torneio após uma estreia com derrota para o Monaco por 2 a 1. Já o Brest, na quarta posição com 10 pontos, tenta manter sua invencibilidade na competição. Até o momento, acumula três vitórias e um empate, com um aproveitamento de 83%.

Prováveis escalações

Barcelona: Pena; Koundé, Cubarsi, I. Martinez, Balde; De Jong, Casado; Olmo, Pedri, Raphinha; Lewandowski.

Brest: Bizot; Lala, Chardonnet, Le Cardinal, Amavi; Camara, Lees-Melou, Fernandes; Balde, Ajorque, Doumbia.

Desfalques

Barcelona

Eric Garcia e Ferran Torres. Ronald Araujo, Ansu Fati, Andreas Christensen, Marc-André ter Stegen e Marc Bernal estão no departamento médico.

Brest

Massadio Haidara, Romain Faivre, Soumaila Coulibaly e Abdallah Sima estão machucados.

Quando é?