Onde assistir a Barcelona x Atlético de Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2025/25

Equipes se enfrentam neste sábado (21), pela 18ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Barcelona e Atlético de Madrid fazem clássico valendo a liderança na tarde deste sábado (21), às 17h (de Brasília), no estádio Olímpico Lluís Companys, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV aberta, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o Barcelona quer aproveitar o clássico para se reerguer neste fim de ano. O Barça é o primeiro colocado, com 38 pontos.

Do outro lado, o Atlético de Madrid vive grande momento e vem de seis vitórias consecutivas. Os Colchoneros, em segundo lugar com 38 pontos, buscam manter a sequência positiva para assumir a ponta da tabela.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Eric, Iñigo Martínez e Baldé; Casadó e Pedri; Torres, Dani Olmo e Raphinha; Lewandowski.

Atlético de Madrid: Oblak, Galán, Lenglet, Giménez e Llorente; Gallagher, Rodrigo De Paul, Pablo Barrios e Giuliano Simeone; Julián Álvarez e Griezmann.

Desfalques

Barcelona

Lamine Yamal, ter Stegen e Bernal estão lesionados.

Atlético de Madrid

Borja Garcés e Thomas Lemar estão no departamento médico.

Quando é?