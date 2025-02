Onde assistir a Barcelona x Alavés ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (02), no Estádio Olímpico Lluís Companys; confira a transmissão e outras informações do jogo

Barcelona e Alavés se enfrentam neste domingo (02), às 10h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (confira a programação na íntegra).

O Barcelona chega precisando de um resultado positivo se quiser diminuir a distância para o Real Madrid, líder da La Liga. Os comandados de Hansi Flick ocupam a 3ª posição, com 47 pontos - sete atrás dos Blancos, no início da rodada. E mesmo com as recentes vitórias com goleadas em El Clásicos, a perda da liderança do Barça se dá pela sequência ruim da equipe no Espanhol, com apenas duas vitórias nos últimos nove jogos - a mais recente, por 7 a 1 sobre o Valencia.

O Alavés, do ex-técnico do Internacional e Atlético-MG Eduardo Coudet, enquanto isso, segue sua luta contra o rebaixamento para a segunda divisão. O clube é o 17° colocado, com 21 pontos - apenas um acima da zona da degola -, mas chega com alguma confiança, a três partidas sem perder fora de casa. O histórico contra o Barça, porém, é negativo: quatro derrotas seguidas, a mais recente por 3 a 0, no primeiro turno. A última vez que o Alavés triunfou fora de casa contra os catalães foi em 2016/17.

Prováveis escalações

Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsi e Balde; Casado e Pedri; Yamal, Gavi e Raphinha; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Alavés: Owono; Tenaglia, Mourino, Diarra e M. Sánchez; Guevara e Benavidez; Vicente, Guridi e Conechny; Kike García. Técnico: Eduardo Coudet.

Desfalques

Barcelona

Dani Olmo, Marc Bernal, Marc-Andre ter Stegen e Andreas Christensen (lesionados).

Alavés

Abdel Abqar (suspenso) e Antonio Sivera (lesionado).

Quando é?

Data: domingo, 2 de fevereiro de 2025

Horário: 10h (de Brasília)