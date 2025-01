Onde assistir a Barbastro x Barcelona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Rei 2024/25

Equipes entram em campo neste sábado (4), no Estádio Municipal; confira a transmissão e outras informações do jogo

Barbastro e Barcelona se enfrentam neste sábado (04), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal, pela terceira fase da Copa do Rei 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Após duas derrotas consecutivas e perder a liderança do Campeonato Espanhol, o Barcelona volta suas atenções para a estreia na Copa do Rei. Maior campeão do torneio, com 31 títulos, os catalães não conquistam o título desde 2020/21, sendo eliminado nas oitavas de final, semifinais e quartas de final nas últimas três temporadas.

Por outro lado, o Barbastro busca garantir sua vaga nas oitavas de final pela primeira vez em sua história. Na atual temporada, a equipe derrotou o Amorebieta por 4 a 0 na primeira rodada e superou o Espanyol por 2 a 0 na segunda fase.

Prováveis escalações

Barbastro: Fabrega; I Garcia, Arroyo, Santigosa; Bautista, Javito, Jaime, Barrera; El Haddadi, Prat, Albin.

Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Cubarsi, Martínez e Balde; Casadó e Pedri; Raphinha, Fermín López e Gavi; Lewandowski.

Desfalques

Barbastro

Sem desfalques confirmados.

Barcelona

Ter Stegen, Andreas Christensen e Marc Bernal estão lesionados.

Quando é?