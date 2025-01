Onde assistir a Bangu x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), no Estádio Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bangu e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Estádio Castelão, em São Luís, pela quarta rodada da Taça Guanabara 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Atual campeão Carioca, o Flamengo busca a primeira vitória na Taça Guanabara. Na penúltima posição, com um ponto, o Rubro-Negro foi derrotado pelo Boavista e Nova Iguaçu por 2 a 1, e empatou com o Madureira por 1 a 1. Depois de realizar a pré-temporada nos Estados Unidos, a equipe principal deve estrear no Estadual apenas na quinta rodada.

Por outro lado, o Bangu ocupa a lanterna do campeonato, também com apenas um ponto. Na rodada de estreia, foi derrotado pela Portuguesa por 1 a 0. Em seguida, empatou sem gols com o Vasco, e na última rodada perdeu para o Volta Redonda, novamente por 1 a 0.

Prováveis escalações

Bangu: Victor Brasil (Alexander); Hygor, Kevem, Yuri Garcia e Vitinho; André Castro, Moretti, Raphael Augusto e Lucas Nathan; Rafael Carioca e Fabinho (Macário).

Flamengo: Dyogo Alves; Daniel Sales, Pablo, Cleiton e Zé Welinton; Rayan Lucas, Fabiano, Guilherme (Wallace Yan) e Lorran; Thiaguinho e Carlinhos.

Desfalques

Bangu

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?