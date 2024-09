Onde assistir a Bahrein x Japão ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026 Bahrein x Japão Eliminatórias Asiáticas Bahrein Japão

Após estrearem com vitória, seleções se enfrentam pela segunda rodada do grupo C; confira mais detalhes