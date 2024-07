Onde assistir a Bahia x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes abrem o returno da Série A do Brasileirão; veja onde assistir na televisão e online

Bahia e Internacional se enfrentam neste sábado (27), às 20h (horário de Brasília), pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2024, a primeira do segundo turno. O jogo será na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, e terá transmissão ao vivo do Premiere, tanto na TV por assinatura quanto no aplicativo e no Globoplay (veja aqui a programação completa). Você também acompanha tudo sobre o confronto no Tempo Real da GOAL.

O Tricolor de Aço tenta se reencontrar com o caminho dos triunfos após três jogos sem os três pontos. Na última rodada, empatou com o Atlético-GO em 1 a 1, após duas derrotas seguidas, em casa, para Corinthians e Cuiabá. Sétimo colocado na tabela, o time de Rogério Ceni pode voltar ao G4 caso ganhe o duelo.

Mesmo com quatro jogos a menos no campeonato, adiados devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul e à disputa de outros torneios, o Inter está na 13ª posição, com 19 pontos em 14 jogos. Se o Colorado vencer as partidas atrasadas, também chegaria ao G4. No entanto, o time não ganha há nove rodadas, e precisa voltar a pontuar bem no Brasileiro após as eliminações nas Copas do Brasil e Sul-Americana.

No primeiro turno, as equipes se encontraram e os três pontos foram para os gaúchos, após um 2 a 1 no Beira Rio. Ano passado, também pela Série A, um triunfo do Bahia por 1 a 0 e um do Colorado por 2 a 0. Nos últimos 15 jogos, o Inter se deu bem em 11 e o Tricolor em apenas dois, além de mais dois empates.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, David Duarte e Iago; Caio Alexandre, Cauly, Luciano Juba e Everton Ribeiro; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Internacional: Sergio Rochet; Fabricio Bustos, Robert Renan, Gabriel Mercado e Alexandro Bernabei; Bruno Henrique, Rômulo, Bruno Gomes e Gabriel Carvalho; Enner Valencia e Rafael Santos Borré. Técnico: Roger Machado.

Desfalques

Bahia

Victor Cuesta, Rezende e Jean Lucas levaram o terceiro cartão amarelo no último jogo e estão suspensos. Cicinho e Ademir são desfalques por lesões musculares, enquanto Nico Acevedo ainda se recupera de cirurgia no joelho. Kanu e Biel, também lesionados, têm possibilidade de retorno e são dúvidas para o confronto.

Internacional

O Colorado tem sete desfalques por lesão: o goleiro Ivan, o zagueiro Vitão, os meio-campistas Thiago Maia, Fernando, Charles Aránguiz e Alan Patrick e os atacantes Lucca e Wanderson.

Quando é?

Data : sábado, 27 de julho de 2024

: sábado, 27 de julho de 2024 Horário : 20h (de Brasília)

: 20h (de Brasília) Local : Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Salvador - Bahia

: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Salvador - Bahia Arbitragem : Matheus Delgado Candançan (árbitro); Alex Ang Ribeiro e Gustavo Rodrigues de Oliveira (assistentes 1 e 2); Wallas Martins Lopes (quarto árbitro); Thiago Duarte Peixoto (árbitro de vídeo); Amanda Matias Masseira e Douglas Marques das Flores (assistentes de VAR);

: Matheus Delgado Candançan (árbitro); Alex Ang Ribeiro e Gustavo Rodrigues de Oliveira (assistentes 1 e 2); Wallas Martins Lopes (quarto árbitro); Thiago Duarte Peixoto (árbitro de vídeo); Amanda Matias Masseira e Douglas Marques das Flores (assistentes de VAR); Transmissão: Premiere (TV por assinatura, Globoplay, app e internet)