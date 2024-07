Onde assistir a Bahia x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (21), na Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Corinthians se enfrentam neste domingo (21), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Bahia, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Alagoas, Ceará, Sergipe e Pará) na TV aberta, e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota para o Cuiabá por 2 a 1 na última rodada, o Bahia busca a recuperação para retornar ao G-4 do Brasileirão. Com 30 pontos, o Tricolor de Aço aparece em quinto lugar, com a mesma pontuação que o São Paulo, quarto colocado.

Do outro lado, o Corinthians está na zona de rebaixamento com 15 pontos. Após duas derrotas consecutivas no Brasileirão, o Timão venceu o Criciúma por 2 a 1 no meio da semana e agora busca emplacar o segundo triunfo seguido.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Victor Cuesta, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Rafael Ratão e Thaciano.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá, Hugo, Breno Bidon, Alex Santana, Rodrigo Garro, Ángel Romero, Wesley e Yuri Alberto.

Desfalques

Bahia

Biel e Nico Acevedo estão machucados, enquanto Gabriel Xavier está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Corinthians

Ruan Oliveira, Diego Palacios e Maycon estão lesionados. Já Raniele cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: domingo, 21 de julho de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova - Salvador, BA

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima (árbitro), Fernanda Nandrea e Leonardo Henrique (assistentes), Paulo Henrique Schleich (quarto árbitro), Igor Junio Benevenuto (VAR)