Onde assistir a Avaí x Mirassol ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Jogo aconteceria neste sábado, mas precisou ser adiado para domingo devido ao cancelamento do voo da equipe visitante por fortes chuvas

Avaí e Mirassol se enfrentam neste domingo (10),às 19h (horário de Brasília), pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. O jogo será na Ressacada, em Florianópolis, e terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, e do Canal GOAT, no Youtube (clique e confira a programação geral).

Na 12ª colocação da tabela, o time catarinense busca confirmar sua permanência na Segunda Divisão e uma vitória garantiria a equipe para 2025. São 46 pontos até aqui, e embora esteja quase se safando da Série C, também não alcança mais a elite do Campeonato Brasileiro.

Já o time do interior paulista está prestes a confirmar seu acesso para a Série A. Atualmente, está na terceira colocação da Segundona, com 62 pontos - quatro à frente do Ceará, primeiro fora do G4. Dependendo da combinação de resultados, pode subir nesta rodada e ainda brigar pelo título - Santos, com 65, e Novorizontino, com 63, ainda estão acima.

No primeiro turno, jogando em Mirassol, o jogo acabou empatado em 0 a 0. Na edição do ano passado, o Avaí venceu na Ressacada e o outro duelo acabou empatado em 2 a 2.

Prováveis escalações

Avaí: César; Marcos Vinícius, Tiago Pagnussat, Gustavo Vilar e Willian Maranhão; Judson, Rodrigo Santos e Andrey; William Pottker, Pedrinho e Vágner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Luiz Otávio, João Victor e Zeca; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Iury Castilho, Dellatorre e Fernandinho. Técnico: Mozart.

Desfalques

Avaí

O atacante Hygor está suspenso, e os meias Giovani e Zé Ricardo estão lesionados.

Mirassol

O volante Rodrigo Andrade e o atacante Negueba estão machucados.

Quando é?