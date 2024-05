Onde assistir a Avaí x Goiás ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (27), no Estádio da Ressacada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Avaí e Goiás se enfrentam nesta segunda-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com três vitórias consecutivas na Série B, o Avaí segue na briga pelo acesso. Com 10 pontos e um aproveitamento de 55%, o Leão da Ilha está a cinco pontos do líder Santos. Já o Goiás, com 14 pontos, está invicto no torneio com quatro vitórias e dois empates.

Prováveis escalações

Avaí: César; Marcos Vinícius, Tiago Pagnussat, Vilar e Mário Sérgio; Willian Maranhão, Ronaldo Henrique, Pedro Castro, Giovanni e Mauricio Garcez; Gabriel Poveda.

Mais artigos abaixo

Goiás: Tadeu; Diego, Lucas Ribeiro, David Cruz, Edson e Cristiano; Welliton, Marcão Silva, Juninho (Rafael Gava) e Paulo Baya; Thiago Galhardo.

Desfalques

Avaí

William Pottker e Alan Costa seguem fora.

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 27 de maio de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio da Ressacada - Florianópolis, SC

Arbitragem: Anderson Daronco (árbitro), Jorge Eduardo Bernardi e Michael Stanislau (assistentes), Luiz Augusto Silveira (quarto árbitro), Marco Aurélio Augusto (VAR)