Onde assistir a Audax x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copinha 2025

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (17), na Arena Barueri; confira a transmissão e outras informações do jogo

Audax e Palmeiras se enfrentam nesta sexta-feira (17), às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV (clique aqui e confira a programação diária).

O Audax avançou com a melhor campanha do Grupo 17, conquistando nove pontos em três partidas, mantendo o 100% de aproveitamento. No mata-mata, a equipe passou pelo Votoraty, nos pênaltis, e, mais recentemente, pelo Athletico-PR.

O Palmeiras, enquanto isso, também passou pela fase de grupos com a melhor campanha de sua chave, com sete pontos. Na 2ª fase, o Alviverde enfrentou o Referência, triunfando por 2 a 1; na 3ª fase, passou pelo Sport, vencendo por 2 a 0.

Prováveis escalações

Audax: Matheus Tosti, Felipe Alves, Guilherme, Bryan Antunes, Lucas Santana, Caio Henrique, Marcão, Pedro Guilherme, Michelangelo, Pedro Gomes e Matheo.

Palmeiras: Deivid Andrade, Gilberto Junior, Ney Silva, Robson, Gabriel Vareta, Arthur Gabriel, Erick Belé, Rafael Coutinho, Riquelme Fillipi, Sorriso e Marcio Vitor.

Desfalques

Audax

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Não há desfalques confirmados.

Quando é?