Onde assistir a Atlético-MG x San Lorenzo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (20), na Arena MRV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e San Lorenzo se enfrentam nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores 2024. Como empataram na ida por 1 a 1, quem vencer avança. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Após empatar com o Cuiabá por 1 a 1 na última rodada do Brasileirão, o Atlético-MG volta suas atenções para a disputa da Libertadores em busca do segundo título. Na primeira fase, o Galo terminou na liderança do Grupo G, com 15 pontos. Até aqui, registra cinco vitórias, um empate e uma derrota no torneio.

Já o San Lorenzo terminou a primeira fase da Libertadores na vice-liderança do Grupo F, com oito pontos, seis a menos que o líder Palmeiras. Até aqui, foram duas vitórias, três empates e duas derrotas.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Saravia, Battaglia e Junior Alonso; Otávio, Fausto Vera, Zaracho (Deyverson), Scarpa e Arana; Paulinho e Bernard.

San Lorenzo: Altamirano; Arias, Romaña (Luján), Campi e Báez; Tripichio, Irala e Remedi; Reali, Leguizamón e Cuello.

Desfalques

Atlético-MG

Eduardo Vargas e Hulk seguem fora.

San Lorenzo

Malcom Braida está lesionado.

Quando é?

Data: terça-feira, 20 de agosto de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV - Belo Horizonte, MG