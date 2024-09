Onde assistir a Atlético-MG x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (25), na Arena MRV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Após a vitória por 3 a 0 sobre o RB Bragantino no Brasileirão, o Atlético-MG volta suas atenções para o mata-mata da Libertadores. Em busca de seu segundo título no torneio, o Galo precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação para a semifinal.

Na primeira fase da Libertadores, a equipe mineira terminou como líder do Grupo G, com 15 pontos. Nas oitavas de final, eliminou o San Lorenzo pelo placar agregado de 2 a 1.

Por outro lado, o Fluminense, atual campeão do torneio, venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e agora entra em campo com a vantagem do empate. Na fase de grupos, o Tricolor terminou na liderança do Grupo A com 14 pontos e, nas oitavas de final, eliminou o Grêmio nos pênaltis por 4 a 2.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson, Bruno Fuchs (Mariano), Battaglia, Alonso, Guilherme Arana; Alan Franco, Fausto Vera, Scarpa; Bernard (Igor Gomes), Paulinho e Hulk. Técnico: Milito.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Marcelo (Diogo Barbosa); Bernal, Martinelli, Paulo Henrique Ganso; Arias, Serna, Kauã Elias (Cano). Técnico: Mano Menezes.

Desfalques

Atlético-MG

Saravia, Otávio, Eduardo Vargas e Zaracho estão machucados.

Fluminense

Nonato sofreu fratura no nariz.

Quando é?

Data: quarta-feira, 25 de setembro de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Arena MRV - Belo Horizonte, MG