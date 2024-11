Onde assistir a Atlético-MG x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Copa Libertadores 2024

Equipes decidem o título neste sábado (30), no Estádio Monumental de Núñez; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Botafogo se enfrentam neste sábado (30), às 17h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos AIres, pela final da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, da ESPN na TV fechada, além do Disney+ via streaming (clique aqui e confira a programação diária).

Com uma sequência de 10 jogos sem vencer na temporada, sendo seis derrotas e quatro empates, o Atlético-MG busca encerrar o jejum justamente na final da Libertadores. Em busca do segundo título do torneio, o Galo garantiu vaga na decisão após vencer o River Plate por 3 a 0 na semifinal.

Antes disso, a equipe mineira eliminou o Fluminense e o San Lorenzo nas oitavas e quartas de final, com placar agregado de 2 a 1 em ambas as fases. Na fase de grupos, o Atlético-MG liderou o Grupo G com 15 pontos.

Por outro lado, o Botafogo volta suas atenções para a Libertadores após vencer o Palmeiras por 3 a 1 e reassumir a liderança do Brasileirão. Em busca de seu primeiro título na competição continental, o Alvinegro encerrou a fase de grupos na segunda posição do Grupo D, com 10 pontos, empatado com o Junior Barranquilla.

No mata-mata, o Botafogo enfrentou duelos emocionantes: eliminou o Peñarol na semifinal com um placar agregado de 6 a 3, venceu o São Paulo nos pênaltis por 5 a 4 nas quartas de final e superou o Palmeiras nas oitavas com um agregado de 4 a 3.

"Repetir aquilo que é o percurso e o caminho que ambas as equipes fizeram, o mérito de chegar a uma final, deixando para trás muito rivais com a mesma ambição de chegar a esta final e vencer. Naturalmente, temos o sonho e a ambição de ser melhor que o adversário para podermos vencer. Viemos com esta determinação. Disputar esta final, mas com o intuito claro de ganhar para podermos fazer história com este Botafogo, que tem sido tão consistente este ano e com uma campanha que merece títulos no final da temporada", afirmou o técnico Artur Jorge.

Em 84 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo soma 36 vitórias, contra 27 do Botafogo, além de 21 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Lyanco, Battaglia, Alonso; Fausto Vera, Alan Franco, Scarpa e Arana; Paulinho, Hulk e Deyverson. Técnico: Gabriel Milito.

Botafogo: John, Vitinho, Adryelson, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Gregore, Luiz Henrique e Almada; Savarino e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

Desfalques

Atlético-MG

Zaracho e Cadu estão lesionados.

Botafogo

Bastos, com lesão no músculo posterior da coxa, está fora.

Quando é?