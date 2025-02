Onde assistir a Atlético-MG x Athletic Club ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Mineiro 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (4), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Athletic Club se enfrentam nesta terça-feira (04), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa)

Fora da zona de classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro, Atlético-MG ocupa a terceira posição do Grupo A, com sete pontos, um ponto a menos que o líder Betim. Até aqui, o Galo registra uma vitória e quatro empates.

"Jogo a jogo, temos que melhorar, e tem espaço. A conclusão da jogada tem que melhorar. Da pequena área, tivemos meia dúvida de chances. É melhoras nesses aspectos. A criação de jogada tá boa, o perde pressiona está ótimo.", afirmou o técnico Cuca.

Por outro lado, o Athletic Club é o líder do Grupo B, com 12 pontos e 80% de aproveitamento. Em cinco jogos disputados, o time soma quatro vitórias e apenas uma derrota.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Alonso, Arana, Alan Franco, Gabriel Menino, Rubens (Cuello), Scarpa, Junior Santos, Hulk.

Athletic Club: Jefferson; Douglas Pelé, Edson, Matheus Mega e Yuri Silva; Diego Fumaça, Wallisson e David Braga; Welinton Torrão, Lincoln e Mateus Gonçalves.

Desfalques

Atlético-MG

Patrick, com desconforto, está fora, enquanto Alisson está com a seleção brasileira sub-20.

Athletic Club

Sem desfalques confirmados.

Quando é?