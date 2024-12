Onde assistir a Atlético de Madrid x Sevilla ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (08), pela 16ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Atlético de Madrid recebe o Sevilla na tarde deste domingo (08), às 17h (de Brasília), no Metropolitano de Madrid, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Atlético de Madrid, terceiro colocado, busca se aproximar ainda mais do líder Barcelona. Com 32 pontos em 15 jogos de LaLiga, o time comandado por Diego Simeone chega a este confronto com duas ausências confirmadas. Do outro lado, o Sevilla, com 19 pontos, ocupa a metade da tabela e enfrenta dificuldades. O técnico Francisco Pimienta também terá que lidar com os desfalques de Chidera Ejuke e Tanguy Nianzou.

Prováveis escalações

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Gimenez, Lenglet, Galán; De Paul, P. Barrios, Gallagher; Griezmann, G. Simeone e Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

Sevilla: Fernandez; Carmona, Badé, Salas, Pedrosa; Sow, Gudelj, Agoumé; Lubébakio, Peque e Romero. Técnico: Francisco Pimienta.

Desfalques

Atlético de Madrid

Nahuel Molina e Thomas Lemar estão fora.

Sevilla

Albert Lokonga é dúvida, enquanto Chidera Ejuke e Tanguy Niazou estão fora.

Quando é?