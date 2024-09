Onde assistir a Atlético de Madrid x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (29), pela 8ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

Pelo Dérbi Madrileño, o Atlético de Madrid recebe o Real Madrid na tarde deste domingo (29), às 16h (de Brasília), no Civitas Metropolitano, em Madri, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Ambos invictos, o Real é o 2º colocado com 17 pontos, enquanto o Atlético vem logo atrás, em 3º, com 15. Uma vitória pode colocar qualquer um dos times na briga direta pelo topo da competição, se aproximando do líder Barcelona. O histórico entre os gigantes é recheado de rivalidade: em 236 clássicos, o Real levou a melhor 117 vezes, contra 59 triunfos do Atlético, além de 60 empates. No último confronto, na temporada passada, o placar terminou em 1 a 1.

Prováveis escalações

Atlético de Madrid: Oblak; Le Normand, Giménez, Reinildo; Llorente, Koke, Gallagher, Lino; De Paul, Alvarez e Griezmann. Técnico: Diego Simeone.

Real Madrid: Courtois; Carcajal, Militão, Rudiger, Mendy; Valverde, Modric, Tchouaméni; Rodrygo, Vinicius Júnior e Jude Bellingham. Técnico: Carlo Ancelotti.

Desfalques

Atlético de Madrid

César Azpilicueta e Pablo Barrios, lesionados, estão fora.

Real Madrid

Kylian Mbappé, Bahim Diaz, Dani Ceballos e Eduardo Camavinga, machucados, estão fora. David Alaba é dúvida.

Quando é?