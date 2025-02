Onde assistir a Atlético de Madrid x Getafe ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa do Rei 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (4), no Estádio Metropolitano; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético de Madrid e Getafe se enfrentam nesta terça-feira (4), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Cívitas Metropolitano, em Madri, pelas quartas de final da Copa do Rei 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 na TV fechada e do Disney+ no streaming (veja a programação completa).

Após vencer o Mallorca por 2 a 0 no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid volta suas atenções para a Copa do Rei. Em busca do 11º título, os Colchoneros conquistaram o último troféu do torneio na temporada 2012–13. Na edição atual, a equipe de Simeone eliminou o Marbella por 1 a 0 na terceira fase e goleou o Elche por 4 a 0 nas oitavas de final.

Por outro lado, o Getafe empatou sem gols com o Sevilla na última rodada do Campeonato Espanhol. Na Copa do Rei, a equipe eliminou o Granada e o Pontevedra, ambos por 1 a 0, na terceira fase e nas oitavas de final.

Mais artigos abaixo

Escalações

Desfalques

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões 21 J. Galan Lesões e suspensões 12 A. Nyom

Quando é?

Copa do Rei - Copa do Rei Riyadh Air Metropolitano

Últimos jogos

Confronto direto