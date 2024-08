Onde assistir a Atlético de Madrid x Espanyol ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Times se enfrentam pela terceira rodada de La Liga; confira mais detalhes

Atlético de Madrid e Espanyol entram em campo nesta quarta-feira (28), às 16h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida acontece no Cívitas Metropolitano e terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Com empate fora na estreia diante do Villarreal e vitória em casa sobre o Girona, o Atlético de Madrid tem quatro pontos somados. Novamente jogando em seus domínios, o time de Diego Simeone vai em busca de um novo triunfo para poder se manter entre os primeiros da tabela.

O Espanyol, por sua vez, começou La Liga de forma bem ruim. Com derrotas para Valladolid e Real Sociedad, o time da cidade de Barcelona tenta se recuperar para ganhar tranquilidade e fazer uma campanha segura neste retorno à elite espanhola.

Prováveis escalações

Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Giménez, Azpilicueta, Riquelme; De Paul, Barrios, Samuel Lino; Griezmann, Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone

Espanyol: Joan García; El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero; Carreras, Král, Gragera, Cardona; Véliz, Puado. Técnico: Manolo González

Desfalques

Atlético de Madrid

Sem ausências confirmadas.

Espanyol

No departamento médico, Edu Expósito está indisponível.

Quando é?