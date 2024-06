Onde assistir a Atlético-GO x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), no Estádio Antônio Accioly; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-GO e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 20h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na luta contra o rebaixamento, o Atlético-GO, com nove pontos e um aproveitamento de 27%, vem de uma derrota por 2 a 1 para o Criciúma e de um empate sem gols com o Cuiabá nos últimos dois jogos disputados.

Do outro lado, o Grêmio, com seis derrotas consecutivas, ocupa a penúltima posição do Brasileirão, com seis pontos em nove jogos disputados. Para o confronto, o técnico Renato Portaluppi contará com o retorno de Pepê, que cumpriu suspensão na derrota por 1 a 0 para o Internacional.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho, Alix, Adriano Martins e Guilherme Romão; Lucas Kal, Rhaldney, Alejo Cruz (Baralhas) e Shaylon; Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez.

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê e Cristaldo; Pavon, Gustavo Nunes e Everton Galdino.

Desfalques

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Mila, André Henrique, Diego Costa e Jhonata Robert seguem no DM.

Quando é?

Data: quarta-feira, 26 de junho de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly - Goiânia, GO

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (árbitro), Eduardo Gonçalves e Carlos Henrique Alves (assistentes), Caio Max Augusto (quarto árbitro), Rafael Traci (VAR)