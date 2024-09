Onde assistir a Atlético de Madrid x Valencia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da La Liga 2024/25

Contra o lanterna do campeonato, Atleti quer encostar no topo da tabela; veja tudo o que você precisa saber

Atlético de Madrid e Girona se enfrentam neste domingo (15), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Cívitas Metropolitano, pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (confira a programação na íntegra).

Com três jogos em praticamente uma semana, o técnico Diego Simeone precisou rodar parcialmente o elenco do Atlético, que foi forte ao mercado nesta janela, claro. O meio-campista Conor Gallagher estreou na última partida e deve ser titular. Julian Álvarez, apesar de ainda estar se encontrando com a nova camisa, também. O Atleti é o 3° colocado, com oito pontos em quatro jogos.

O Valencia, enquanto isso, vive um péssimo início de campeonato, na lanterna e com apenas um pontinho somado. Rubén Baraja tem mantido a mesma estrutura em 4-4-2 do ano passado, e apostará, mais uma vez, em Hugo Duro e Pepelu no comando do ataque. Debaixo das traves, Giorgi Mamardashvili, já acertado com o Liverpool para 2025/26, também é trunfo.

Prováveis escalações

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, José Giménez, Reinildo (Axel Witsel) e Rodrigo Riquelme; Rodrigo De Paul, Koke e Samuel Lino; Julián Álvarez e Antoine Griezmann.. Técnico: Diego Simeone.

Valencia: Giorgi Mamardashvili; Thierry Correia, César Tárrega, Cristhian Mosquera e Jesús Vázquez; Diego López Noguerol, Hugo Guillamón, Pepelu e Luis Rioja; André Almeida e Dani Gómez. Técnico: Rubén Baraja.

Desfalques

Atlético de Madrid

Thomas Lemar (lesionado).

Valencia

Rafa Mir (suspenso), Jaume, Diakhaby, Hugo Duro e José Luis Gayà. André Almeida (dúvida).

Quando é?

Data: domingo, 15 de setembro de 2024

Horário: 16h (de Brasília)