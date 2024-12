Onde assistir a Betis x Barcelona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (7), pela 16ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Betis recebe o Barcelona na tarde deste sábado (7), às 12h15 (de Brasília), no Benito Villamarín, em Sevilla, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Vindo de derrota, o Betis estacionou na décima posição, com 20 pontos. Em casa, a equipe promete dar trabalho ao forte rival.

Do outro lado, o Barcelona também sofreu revés no jogo passado. Entretanto, os culés seguem na liderança, com 37 pontos. O Barça quer se recuperar para manter distância para os rivais.

Prováveis escalações

Betis: Rui Silva, Sabaly, Bartra, Diego Llorente, Perraud, Guirao, Altimira, Lo Celso, J. Rodríguez, Abde, Vitor Roque.

Barcelona: Iñaki Peña, Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde, Pedri, Casadó, Olmo, Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski.

Desfalques

Betis

Isco, William Carvalho, Marc Roca, Héctor Bellerín, Fornals, Johnny Cardos e Nobel Mendy estão lesionados.

Barcelona

Marc-André ter Stegen, Ronald Araújo, Ansu Fati, Andreas Christensen e Marc Bernal estão no departamento médico.

Quando é?