Onde assistir a Atlético de Madrid x Las Palmas ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Atleti recebe o Las Palmas em busca de recuperação em La Liga, enquanto o adversário tenta manter sequência positiva e escapar da zona de rebaixamento

Atlético de Madrid e Las Palmas se enfrentam neste domingo (03), às 10h (horário de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, pela 12º rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (confira a programação na íntegra).

O Atleti entra em campo buscando retomar o ritmo de vitórias no campeonato, após sofrer sua primeira derrota na competição na rodada anterior. Ocupando atualmente o quarto lugar com 20 pontos, o clube rojiblanco tenta se aproximar do Real Madrid e do líder Barcelona. Depois de um mês com resultados oscilantes, incluindo derrotas para o Lille, na Champions League e o Real Betis, a equipe de Diego Simeone chega embalada pela vitória de 2 a 0 sobre o Vic, pela Copa do Rei. A vitória é essencial para consolidar a posição no G-4 e manter o sonho de uma possível briga pelo título.

Do outro lado, o Las Palmas, que atualmente ocupa a 18ª posição, vem de uma sequência de três vitórias, incluindo triunfos no Campeonato Espanhol, sobre o Valencia e o Girona, e uma expressiva goleada de 7 a 0 contra o Ontiñena, pela Copa do Rei. Apesar do início de temporada instável, o time comandado por Diego Martínez vive o seu melhor momento na temporada até aqui e entra em campo com o objetivo de dar continuidade ao bom desempenho recente e, assim, ganhar força para sair da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Witsel, Gimenez, Reinildo; De Paul, Koke, Gallagher, Samuel Lino; Álvarez, Griezmann. Técnico: Diego Simeone.

Las Palmas: Cillessen; Rozada, Suarez, McKenna, Munoz; Essugo, Campana; Fuster, K. Rodriguez, Moleiro; Fábio Silva. Técnico: Diego Martínez Penas.

Desfalques

Atlético de Madrid

César Azpilicueta, Clément Lenglet, Pablo Barrios, Marcos Llorente e Robin Le Normand não são opções para Diego Simeone devido a lesões. Thomas Lemar é dúvida.

Las Palmas

Marvin Park e Adnan Januzaj são baixas.

Quando é?

Data: domingo, 03 de novembro de 2024

Horário: 10h (de Brasília)