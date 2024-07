Onde assistir a Athletico-PR x Ypiranga ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (13), pela terceira fase; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletico-PR e Ypiranga entram em campo na noite deste sábado (13), às 16h (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2024. O time gaúcho tem a vantagem do empate, após vencer o primeiro jogo por 2 a 1. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video via streaming (veja a programação completa).

Após sofrer a virada no primeiro confronto nos acréscimos, o Athletico-PR precisa ganhar por dois gols de diferença para conquistar a classificação de maneira direta. Caso ganhe por um tento a mais, a decisão da vaga será nas penalidades. O time agora é treinado por Martín Varini, uruguaio apresentado pelo clube no meio da semana.

Do outro lado, o Ypiranga joga por um empate em Curitiba. O Canarinho é a única equipe da Série C nesta fase da Copa do Brasil. O técnico Thiago Carvalho terá os retornos de Heitor, Gedeílson e Foguinho, recuperados de lesão, enquanto Windson volta após cumprir suspensão.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Athletico-PR: Bento; Madson (Léo Godoy), Thiago Heleno, Kaique Rocha e Esquivel; Erick, Christian, Fernandinho e Zapelli (João Cruz); Mastriani (Pablo) e Julimar.

Ypiranga: Alexander; Gedeílson, Fernando, Heitor e William Gomes (Foguinho); Anderson Uchôa, Caio Mello, Alisson Taddei e Mateus Anderson (Reifit); Jhonatan Ribeiro e Edson Cariús

Desfalques

Athletico-PR

Canobbio está disputando a Copa América.

Ypiranga

Guilherme Santos continua no departamento médico.

Quando é?