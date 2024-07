Onde assistir a Athletico-PR x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (31), na Ligga Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletico-PR e RB Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 19h (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após vencer o Cuiabá por 1 a 0 na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR volta suas atenções para a Copa do Brasil. Campeão em 2019, o Furacão vai em busca do segundo título do torneio. Na terceira fase, a equipe eliminou o Ypiranga por 4 a 2 no placar agregado.

"Moral lá em cima com essas duas vitórias em sequência (Cerro Porteño e Cuiabá). Temos esse primeiro jogo contra o Bragantino dentro da nossa casa, nossa fortaleza, então estamos motivados para sair em vantagem no confronto", afirmou Léo Linck.

Do outro lado, o RB Bragantino disputa oitavas de final pela terceira vez na história e vai em busca da classificação inédita. Na terceira fase, o Massa Bruta eliminou o Sousa por 4 a 1 no placar agregado. A partida de volta está marcada para o próximo dia 7, em Bragança Paulista.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Leo Linck; Kaique Rocha, Thiago Heleno, Lucas Esquível; Tomás Cuello, Erick, Fernandinho, Augustin Canobbio; Christian, Bruno Zapelli; Gonzalo Mastriani.

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Lucas Cunha e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Lincoln; Helinho, Vitinho e Henry Mosquera.

Desfalques

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

RB Bragantino

Pedro Henrique, Eduardo, Eduardo Sasha e Juninho Capixaba estão fora.

Quando é?

Data: quarta-feira, 31 de julho de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Ligga Arena - Curitiba, PR

Arbitragem: Wagner do Nascimento (árbitro), Fabricio Vilarinho e Thiago Henrique Neto (assistentes), João Marques Gonçalves (quarto árbitro), Gilberto Rodrigues (VAR)