Onde assistir a Athletic Club x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Mineiro

Nesta quarta-feira (22), as equipes se enfrentam no Mané Garrincha pela segunda rodada do estadual; saiba como acompanhar

Athletic Club e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Mineiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada e no streaming, através do Prime Video e Globoplay (confira a programação completa).

As equipes começaram a competição com o pé direito, vencendo seus jogos por 1 a 0, e lideram os grupos B e C, respectivamente. Enquanto o Athletic busca manter a boa fase e surpreender, o Cruzeiro chega com a expectativa de testar peças do elenco principal após iniciar o torneio com um time alternativo.

Na estreia, o Athletic derrotou o Pouso Alegre no Manduzão com um gol de Welinton Torrão. Agora, o time de Roger Silva, que contará com os recém-contratados Lincoln e Wesley Gasolina, ambos com passagem pelo Cruzeiro, pretende somar mais três pontos para consolidar a liderança no grupo. A equipe vem demonstrando competitividade e mira surpreender o clube celeste na capital federal.

Mais artigos abaixo

O Cruzeiro, por sua vez, começou a competição com um gol do reforço Bolasie contra o Tombense, mas optou por uma escalação alternativa. Para o duelo desta quarta-feira, o técnico Diniz deve promover o retorno de nomes como Fabrício Bruno e Dudu ao time titular, após os testes feitos nos amistosos nos Estados Unidos. No entanto, jogadores como Matheus Pereira, Gabigol e Walace ainda seguem de fora, seguindo um plano de preparação individualizado para a temporada, com foco em ritmo e condicionamento físico.

Prováveis escalações

Athletic Club: Jefferson Luis; Douglas Pelé (Gasolina), Edson Miranda, Sidimar e Yuri; Diego Fumaça, Wallisson e David Braga; Welinton Torrão, Gustavão e Mateus Gonçalves (Lincoln).

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, João Marcelo (Villalba) e Marlon; Romero, Matheus Henrique, Christian e Eduardo (Marquinhos); Dudu e Bolasie.

Desfalques

Athletic Club

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Juan Dinenno e Kaio Jorge seguem se recuperando de lesões. Matheus Pereira, Gabigol e Walace permaneceram em Belo Horizonte.

Quando é?

Data: quarta-feira, 22 de janeiro de 2025

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Mané Garrincha - Brasília, DF