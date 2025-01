Onde assistir ao Campeonato Mineiro? Quem transmite o estadual?

Estadual de Minas Gerais segue tendo variadas alternativas de transmissão; entenda a divisão dos jogos

O Campeonato Mineiro promete muita emoção ao telespectador em 2025, dando largada em mais uma temporada a clubes como Atlético-MG, Cruzeiro, América-MG e companhia.

Opções de como assistir aos jogos da competição é o que não vai faltar. Para este ano, todos os jogos serão transmitidos de diferentes formas, tanto nas televisões aberta e fechada, quanto na internet e no pay-per-view.

Pensando nisso, preparamos um guia com os detalhes necessários para o Campeonato Mineiro 2025, que pode marcar, entre outras possíveis histórias, o hexacampeonato do Galo ou o reencontro da Raposa com o principal troféu do estado após cinco anos. Confira tudo!