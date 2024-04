Onde assistir a Atalanta x Fiorentina ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa da Itália

Bergamaschi ostenta vantagem de 1 a 0 sobre os toscanos para chegar à final; veja detalhes

Atalanta e Fiorentina se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 16h (horário de Brasília), no Gewiss Stadium, pelo jogo de volta da semifinal da Coppa Italia, a Copa da Itália. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN3, na TV fechada, e do Star+, no streaming (confira a programação na íntegra).

A Atalanta defendeu de uma ótima atuação do goleiro Marco Carnesecchi para garantir uma derrota por apenas 1 a 0 na partida de ida, no Stadio Franchi. A Bergamaschi, porém, segue viva na luta por uma vaga à decisão no Stadio Olimpico do mês que vem, seguindo sua bela classificação diante do Liverpool na Europa League, onde também seguem em busca do título. A fase recente no Campeonato Italiano tem sido um problema é verdade, mas o time se segurará nos bons resultados nas copas para buscar a classificação.

De mesmo modo, a Fiorentina também visa a um título europeu, já figurando nas semis também da Conference League. Sobre a taxa de 'copeiros', os toscanos querem manter o bom retrospecto - participação em semifinais da Coppa Italia em três das quatro temporadas sob Vincenzo Italiano, que deve deixar a equipe neste meio de ano. A possibilidade, portanto, de despedidas com troféus - no plural - começa aqui.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien e Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson e Ruggeri; Koopmeiners e Miranchuk; Scamacca. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Fiorentina: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri e Biraghi; Bonaventura e Mandragora; Gonzalez, Beltran e Kouame; Belotti. Técnico: Vincenzo Italiano.

Desfalques

Atalanta

Giorgio Scalvini, Emil Holm e Rafael Toloi (lesionados).

Fiorentina

Sem desfalques divulgados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 24 de abril de 2024

Horário: 16h (de Brasília)