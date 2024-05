Onde assistir a Atalanta x Bayer Leverkusen ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Liga Europa 2023/24

Decisão será disputada nesta quarta-feira (22), no Estádio Aviva; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atalanta e Bayer Leverkusen decidem o título da Liga Europa 2023/24 na tarde desta quarta-feira (22), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Aviva, em Dublin. A partida terá transmissão ao vivo do SBT e da TV Cultura na TV aberta, além da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no serviço de streaming (confira a programação completa).

Após vencer o Salernitana por 2 a 1 no Campeonato Italiano, a Atalanta volta suas atenções para a final da Europa League. A equipe italiana conquistou a vaga na decisão após eliminar o Olympique de Marselha por 4 a 1 no agregado na semifinal. Anteriormente, havia deixado para trás o Sporting por 3 a 2 nas oitavas de final e o Liverpool por 3 a 1 nas quartas de final.

Por outro lado, o Bayer Leverkusen, que terminou a fase de grupos na liderança do Grupo H com 100% de aproveitamento, eliminou o Qarabag por 5 a 4 nas oitavas de final, o West Ham por 3 a 1 nas quartas de final, e a Roma por 4 a 2 na semifinal. Vale destacar que os alemães conquistaram a Copa da Uefa na temporada 1987/1988.

Prováveis escalações

Atalanta: Marco Carnesecchi; Rafael Tolói, Hien, Djimsiti; Davide Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners e Charles de Ketelaere; Ademola Lookman. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Bayer Leverkusen: Lukáš Hrádecký; Edmond Tapsoba, Jonathan Tah e Piero Hincapié; Granit Xhaka, Exequiel Palacios, Jeremie Frimpong e Alejandro Grimaldo; Florian Wirtz, Amine Adli e Victor Boniface. Técnico: Xabi Alonso.

Desfalques

Atalanta

Holm e De Roon seguem fora.

Bayer Leverkusen

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 22 de maio de 2024

Horário: 16h (de Brasília)