Onde assistir a Aston Villa x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (21), pela 17ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Aston Villa recebe o Manchester City na manhã deste sábado (21), às 9h30 (de Brasília), no Villa Park, em Birmingham, pela 17ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Vindo de derrota, o Aston Villa caiu para o sétimo lugar, com 25 pontos. O time mandante quer aproveitar o momento instável para voltar a pontuar no campeonato.

Do outro lado, o Manchester City vem de novos tropeços e desceu para a quinta posição, com 27 pontos. Os Citizens sabem que precisam reagir para não correr o risco de ficar de fora das competições europeias na próxima temporada.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Aston Villa: Martínez, Konsa, Carlos, Torres, Digne, Onana, Kamara, Rogers, Tielemans,McGinn e Watkins.

Manchester City: Ederson, Gvardiol, Akanji, Stones, Lewis, Kovacic, Foden, De Bruyne, Doku, Silva e Haaland.

Desfalques

Aston Villa

Ramsey está no departamento médico.

Manchester City

Rodri, Bobb, Aké e Dias estão no departamento médico.

Quando é?