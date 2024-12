Onde assistir a Aston Villa x Liverpool ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2023/24

Clubes fazem o fechamento da 37ª rodada do campeonato nesta segunda; confira mais detalhes

Aston Villa e Liverpool entram em campo nesta segunda-feira (13), às 16h (horário de Brasília), em duelo válido pela 37ª rodada da Premier League 2023/24. A partida será realizada no Villa Park e terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Sem vencer há duas rodadas e recém-eliminado nas semifinais da Conference League, o Aston Villa busca dar a volta por cima jogando em casa. Quarto colocado com 67 pontos, os Villans miram uma vitória para sacramentar a vaga na próxima edição da Champions, competição que o clube disputou pela última vez na temporada 1982/83.

Já o Liverpool viu suas remotas chances de título acabarem de vez com a vitória do Manchester City no sábado. No entanto, com o terceiro lugar garantido, os Reds tentam terminar a temporada da melhor maneira possível, para dar uma despedida digna a Jürgen Klopp, que sairá ao fim da temporada.

Os dois times se enfrentaram por 57 vezes pela Premier League, com 33 vitórias do Liverpool, 13 do Aston Villa e 11 empates. Nos últimos cinco jogos pela competição, os Reds também levam a melhor, com quatro triunfos e um empate. No jogo do primeiro turno, ocorrido no início de setembro, o Liverpool ganhou por 3 a 0. Szoboszlai, Cash (contra) e Salah foram os autores dos gols.

Prováveis escalações

Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; Bailey, McGinn, Douglas Luiz, Diaby; Watkins. Técnico: Unai Emery

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Robertson; Endo, Mac Allister, Elliott; Salah, Gakpo, Luis Díaz. Técnico: Jürgen Klopp

Desfalques

Aston Villa

Mings, Kamara, Buendía, Rogers, Zaniolo e Jacob Ramsey (todos machucados) estão indisponíveis. Perto da recuperação, Álex Moreno e Tielemans podem estar de volta.

Liverpool

No departamento médico, Matip, Thiago Alcântara, Doak e Diogo Jota continuam fora.

