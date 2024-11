Onde assistir a Aston Villa x Juventus ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (27), no Estádio Villa Park; confira a transmissão e outras informações do jogo

Aston Villa e Juventus se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 17h (de Brasília), no Estádio Villa Park, pela quinta rodada da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da MAX via streaming (clique aqui e confira a programação diária).

Buscando manter-se na zona de classificação direta para as oitavas de final da Champions League, o Aston Villa ocupa atualmente a oitava posição, com nove pontos. Nos primeiros quatro jogos, o time inglês soma três vitórias e uma derrota. Até o momento, venceu o Young Boys por 3 a 0, o Bayern de Munique por 1 a 0 e o Bologna por 2 a 0, mas foi derrotado pelo Brugge por 1 a 0.

Por sua vez, a Juventus, que busca o terceiro título da Champions League, está na 11ª colocação, com sete pontos. A equipe italiana começou com vitórias sobre o PSV (3 a 1) e o RB Leipzig (3 a 2), mas foi derrotada pelo Stuttgart por 1 a 0 e empatou com o Lille em 1 a 1.

Prováveis escalações

Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Barkley, Tielemans; Bailey, Rogers, McGinn; Watkins.

Juventus: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Francisco Conceição, Koopmeiners, Kenan Yıldız; Weah.

Desfalques

Aston Villa

Kamara e Ramsey estão lesionados.

Juventus

Adzic, Bremer, Cabal e Milik estão no departamento médico.

Quando é?