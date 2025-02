Onde assistir a ASA x Atlético-GO ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2025

Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quarta (19), no Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca, pela 1ª fase do torneio; veja tudo o que você precisa saber

ASA e Atlético-GO se enfrentam na noite desta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, pela 1ª fase da Copa do Brasil 2025. A partida será transmitida pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

O ASA chega em ótimo momento, vindo de uma importante vitória sobre o CSA, pela partida de ida das semifinais do Alagoano. O Atlético-GO, enquanto isso, não perde há seis jogos e conta com o recém-chegado William Pottker em boa fase, já com dois gols marcados pelo novo clube.

Os confrontos da 1ª fase são disputados em partidas únicas. No caso de empate, a decisão fica para a disputa de pênaltis. O vencedor enfrentará Jequié-BA ou Retrô-PE.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

ASA: Matheus; Paulinho, Zulu, Jan Pieter e Charles; Tibiri, Fabrício e Sammuel; Keliton, Júnior Viçosa e Thiago Alagoano. Técnico: Ranielle Ribeiro.

Atlético-GO: Ronaldo; Raí Ramos (Marcinho), Alix Vinícius, João Maistro (Pedro Henrique) e Guilherme Romão; Willian Maranhão, Rhaldney e Shaylon; Marcelinho, Caio Dantas e William Pottker. Técnico: Rafael Guanaes.

Desfalques

ASA

Sem desfalques divulgados.

Atlético-GO

Sem desfalques divulgados.

Quando é?