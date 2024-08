Onde assistir a Arsenal x Wolverhampton ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2024/25

Cada vez mais consolidados, Gunners estreiam em casa diante dos Wolves; confira mais detalhes

Arsenal e Wolverhampton entram em campo neste sábado (17), às 11h (horário de Brasília), em confronto válido pela primeira rodada da Premier League 2024/25. O jogo acontece no Emirates Stadium e terá transmissão exclusiva do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Com a espinha dorsal totalmente mantida e reforços chegando, o Arsenal tenta começar a temporada de maneira forte. Contando com o apoio da torcida, os Gunners vão em busca dos três pontos para mostrarem porque mais uma vez devem brigar pelo título.

Já o Wolverhampton mira outra campanha relativamente segura na Premier League e, para isso, busca aprontar fora de casa. No entanto, além do forte adversário pela frente, os Wolves precisam lidar com a perda de seu capitão Max Kilman, vendido ao West Ham.

Nos últimos cinco confrontos entre os times pela Premier League, o Arsenal tem aproveitamento absoluto com cinco vitórias. O encontro mais recente aconteceu em abril, no Molineux. Na ocasião, os Gunners venceram por 2 a 0. Trossard e Odegaard balançaram as redes.

Prováveis escalações

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Zinchenko; Partey, Odegaard, Rice; Saka, Havertz, Martinelli. Técnico: Mikel Arteta

Wolverhampton: José Sá; Doherty, Mosquera, Toti, Ait-Nouri; Sarabia, Lemina, João Gomes, Bellegarde; Matheus Cunha, Hwang. Técnico: Gary O'Neil

Desfalques

Arsenal

No departamento médico, Tomiyasu e Tierney estão indisponíveis. Com recuperação próxima, Timber e Fábio Vieira têm presença incerta.

Wolverhampton

Daniel Podence, Enso González e Kalajdzic (todos machucados) estão fora de combate.

