Onde assistir a Arsenal x Southampton ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2024/25

Em situações opostas, clubes se enfrentam pela sétima rodada do campeonato; confira mais detalhes

Arsenal e Southampton entram em campo neste sábado (5), às 11h (horário de Brasília), em confronto da sétima rodada da Premier League 2024/25. A partida acontece no Emirates Stadium e terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (confira a programação de jogos completa aqui).

Apesar de ter suado para vencer o Leicester em casa na última rodada, o Arsenal vem muito bem no campeonato. Terceiro colocado com 14 pontos, os Gunners estão a apenas um da liderança e buscam um novo triunfo apostando também na força de jogar em seus domínios.

O Southampton, por sua vez, vive situação diferente. Vice-lanterna da competição com apenas um ponto somado, os Saints ainda estão atrás de sua primeira vitória. Derrotado pelo Bournemouth na última segunda-feira, o time tem um novo (e mais difícil ainda) desafio fora de casa.

Os clubes se enfrentaram 48 vezes em toda a história da Premier League. São 25 vitórias do Arsenal, oito do Southampton e 15 empates. No encontro mais recente, ocorrido em abril de 2023, o duelo terminou 3 a 3. Gabriel Martinelli, Martin Odegaard e Bukayo Saka marcaram para os Gunners, enquanto Carlos Alcaraz, Theo Walcott e Duje Caleta-Car balançaram as redes pelo lado dos Saints.

Prováveis escalações

Arsenal: Raya; Calafiori, Saliba, Gabriel Magalhães, Kiwior; Saka, Partey, Rice, Martinelli; Havertz, Trossard. Técnico: Mikel Arteta

Southampton: Ramsdale; Sugawara, Harwood-Bellis, Bednarek, Taylor; Downes, Lallana; Dibling, Mateus Fernandes, Fraser; Archer. Técnico: Russell Martin

Desfalques

Arsenal

No departamento médico, Kieran Tierney, Oleksand Zinchenko e Martin Odegaard continuam fora. Takehiro Tomiyasu, Ben White e Jurriën Timber estão em estágio avançado de recuperação e podem estar disponíveis.

Southampton

Gavin Bazunu, Jack Stephens, Will Smallbone e Kamaldeen Sulemana estão lesionados.

Quando é?