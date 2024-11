Onde assistir a Arsenal x Nottingham Forest ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (23), pela 12ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Arsenal e Nottingham Forest entram em campo na tarde deste sábado (23), às 12h (de Brasília), no Emirates Stadium, pela 12ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Vindo de empate em clássico, o Arsenal está na quarta posição, com 19 pontos e não ganha há três jogos. Os Gunners buscam o triunfo para permanecer no G-4.

Já o Nottingham Forest perdeu a partida anterior e ocupa o quinto lugar, com 19 pontos também. A equipe promete dar trabalho para tentar voltar à zona de classificação para a Champions League..

Prováveis escalações

Arsenal: Raya; Timber, Gabriel, Saliba, Calafiori; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Havertz, Martinelli.

Nottingham Forest: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Moreno; Yates Dominguez; Elanga, Gibbs-White, Hudson Odoi; Wood.

Desfalques

Arsenal

Ben White, Tierney e Trossard estão no departamento médico.

Nottingham Forest

Danilo e Ibrahim Sangaré estão no departamento médico.

Quando é?