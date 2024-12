Onde assistir a Arsenal x Monaco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (11), no Estádio Emirates; confira a transmissão e outras informações do jogo

Arsenal e Monaco se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 17h (de Brasília), no Estádio Emirates, em Londres, pela sexta rodada da UEFA Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Space na TV fechada e da Max via streaming (veja a programação completa).

Após empatar com o Fulham por 1 a 1 na última rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal volta suas atenções para a disputa da Champions League. Em sétimo lugar, com 10 pontos, os Gunners buscam se manter na zona de classificação direta para as oitavas de final. Na última rodada, o time inglês goleou o Sporting por 5 a 1.

Por outro lado, o Monaco, em oitavo lugar, também com 10 pontos, vem de derrota para o Olympique de Marseille por 2 a 1 na última rodada do Campeonato Francês. Na Champions, a equipe registra três vitórias, um empate e uma derrota. Aproveitamento de 66%.

Prováveis escalações

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior e Kieran Tierney; Odegaard, Rice e Partey (Merino); Saka, Havertz e Trossard.

Monaco: Majecki; Vanderson, Salisu, Kehrer, Caio Henrique; Camara, Zakaria, Golovin; Ben Seghir, Embolo, Akliouche.

Desfalques

Arsenal

White e Tomiyasu estão lesionados.

Monaco

Mawissa e Singo vão cumprir suspensão, enquanto Balogun, Coulibaly, Diatta, Magassa e Zakaria estão machucados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 11 de dezembro de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio Emirates - Londres, ING