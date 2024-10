Onde assistir a Arsenal x Liverpool ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (27), pela nona rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Arsenal enfrenta o Liverpool na tarde deste domingo (27), às 13h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela nona rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Em busca de se aproximar do líder, o Arsenal tenta retomar o caminho das vitórias na competição após uma derrota recente e chega à terceira colocação com 17 pontos, enquanto o Liverpool, na liderança com 21 pontos, acumula quatro triunfos consecutivos. Para o confronto, o técnico Mikel Arteta enfrenta uma série de desfalques, incluindo Saka, Timber, Tomiyasu, Odegaard e Tierney, todos lesionados, além de Partey, que possivelmente não joga devido ao desgaste físico. O Liverpool, por sua vez, pode perder Diogo Jota e terá ausências confirmadas de Alisson, Harvey Elliott, Federico Chiesa e Conor Bradley.

Este será o 243º confronto entre as equipes, com vantagem histórica dos Reds em 94 vitórias contra 81 dos Gunners e 67 empates. Na última partida entre os times, o Arsenal saiu vitorioso por 3 a 1.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Getty Images

Arsenal: Raya; Partney, White, Magalhães, Zinchenko; Rice, Jorginho, Merino; Sterling, Trossard, Havertz. Técnico: Mikel Arteta.

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Szoboszlai, Gravenberch; Salah, Diaz e Núñez. Técnico: Arne Slot.

Desfalques

Arsenal

William Saliba, suspenso, Riccardo Calafiori, Martin Odegaard, Tomiyasu, Kieran Tierney, machucados, estão fora. Bukayo Saka e Jurrien Timber são dúvidas.

Liverpool

Alisson, Federico Chiesa, Conor Bradley e Harvey Elliot, machucados, estão fora.

Quando é?