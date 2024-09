Onde assistir a Arsenal x Leicester ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2024/25

Clubes medem forças pela sexta rodada do campeonato neste sábado; confira mais detalhes

Arsenal e Leicester entram em campo neste sábado (28), às 11h (horário de Brasília), em duelo válido pela sexta rodada da Premier League 2024/25. O jogo acontece no Emirates Stadium e terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação completa aqui).

Depois de conseguir quatro pontos em dois difíceis duelos fora de casa contra Tottenham e Manchester City, o Arsenal volta a jogar em seus domínios com uma missão mais acessível. Quarto colocado com 11 pontos, os Gunners vão em busca de um triunfo para seguir brigando pelas primeiras colocações do campeonato.

Ainda sem vencer na Premier League, o Leicester vai à Londres tentando trazer pontos na bagagem. Ocupando a modesta 15ª posição com três pontos somados, os Foxes têm um páreo duríssimo pela frente e chegam após empates contra Crystal Palace e Everton.

Mais artigos abaixo

Os dois clubes se enfrentaram por 34 vezes em toda a história da Premier League. O Arsenal tem ampla vantagem, com 21 vitórias, oito empates e apenas cinco derrotas. O encontro mais recente aconteceu em fevereiro de 2023. Na ocasião, os Gunners venceram fora de casa por 1 a 0. Gabriel Martinelli foi o autor do gol.

Prováveis escalações

Arsenal: Neto; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Timber; Partey, Rice, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta

Leicester: Hermansen; Justin, Faes, Okoli, Kristiansen; Winks, Ndidi; Ayew, El Khannouss, Mavididi; Vardy. Técnico: Steve Cooper

Desfalques

Arsenal

No departamento médico, Tommy Setford, Takehiro Tomiyasu, Kieran Tierney, Oleksand Zinchenko, Mikel Merino e Martin Odegaard permanecem fora de combate. Ausente do jogo contra o Bolton por conta de um problema na coxa, David Raya tem retorno incerto.

Leicester

Jakub Stolarczyk, Jannik Vestergaard e Patson Daka (todos lesionados) estão indisponíveis.

Quando é?