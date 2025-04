Onde assistir a Arsenal x Fulham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (01), pela 30ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Arsenal recebe o Fulham na tarde desta terça-feira (01), às 15h45 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 30ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Arsenal chega para esta reta final da Premier League com o objetivo principal de garantir uma vaga na próxima edição da Champions League, já que a disputa pelo título parece distante. A equipe londrina ocupa a vice-liderança com 58 pontos, 12 a menos que o Liverpool, líder da competição. O Fulham, por sua vez, ainda sonha com uma vaga em competições europeias na próxima temporada e precisa somar pontos nesta reta final da Premier League. No momento, a equipe ocupa a 8ª posição, com 45 pontos, três a menos que o Manchester City, que está em 5º e garantiria uma vaga na Liga Europa.

Prováveis escalações

Getty Images Sport

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães, Lewis-Skelly; Odegaard, Partney, Rice; Trossard, Merino e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Lukic, Berge, Smith-Rowe; Iwobi, Willian e Jiménez. Técnico: Marco Silva.

Desfalques

Arsenal

Kai Haverts, Gabriel Jesus, Riccardo Calafiori e Takehiro Tomiyasu estão fora.

Fulham

Harry Wilson, Kenny Tete e Reiss Nelson são desfalques.

Quando é?