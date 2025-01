Onde assistir a Arsenal x Dínamo Zagreb ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), no Emirates Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Arsenal e Dínamo Zagreb se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela sétima rodada da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Space na TV fechada e da Max via streaming (confira a programação completa).

Após empatar com o Aston Villa por 2 a 2 na última rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal volta suas atenções para a disputa da Champions League. Na terceira posição, com 13 pontos, os Gunners estão a cinco pontos do líder Liverpool. Em seis jogos disputados até o momento, a equipe registra quatro vitórias, um empate e uma derrota. Aproveitamento de 72%.

Por outro lado, o Dínamo Zagreb, em 24º lugar, com oito pontos, está na briga para se manter na zona de classificação para os playoffs das oitavas de final da Champions League.

Prováveis escalações

Arsenal: Raya; Timber, Gabriel, Kiwior, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Rice; Sterling, Havertz, Trossard.

Dínamo Zagreb: Nevistic; Ristovski, Theophile-Catherine, Mmaee, Pierre-Gabriel; Ademi, Stojkovic; Cordoba, Baturina, Pjaca; Kulenovic.

Desfalques

Arsenal

William Saliba, Ben White, Takehiro Tomiyasu, Gabriel Jesus e Bukayo Saka estão no DM.

Dínamo Zagreb

Bruno Petkovic e Petar Sucic estão fora.

Quando é?