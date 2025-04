Arsenal x Crystal Palace: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Premier League 2024/25

Gunners vão a campo no Emirates Stadium podendo confirmar título do Liverpool; veja tudo o que você precisa saber para o embate

Arsenal e Crystal Palace se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 34ª rodada do Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (clique aqui e confira a programação diária).

Vice-líder da Premier League, o Arsenal está praticamente fora da luta pelo título. Os Gunners seguem 13 pontos atrás do líder Liverpool e precisam no mínimo empatar para não verem os Reds celebrando o título antecipado ainda nesta quarta. No caso de um empate, os rivais poderiam consagrar-se, ainda assim, campeões com um simples empate contra o Tottenham, no domingo (27); no caso de vitória, o Liverpool precisaria vencer. O foco de Mikel Arteta e sua trupe, naturalmente, recai sobre a semifinal da Champions League da próxima semana, quando enfrentarão o Paris Saint-Germain.

O Crystal Palace, enquanto isso, está tranquilo nesta reta final de temporada. No meio da tabela, o clube foca seus esforços na semi da Copa da Inglaterra, a ser disputada neste final de semana, contra o Aston Villa. Na última rodada, segurou o Bournemouth e garantiu um empate em 0 a 0 em casa, mesmo com um jogador a menos, em jogo cercado por polêmicas de arbitragem.

Prováveis escalações

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior e Lewis-Skelly; Odegaard, Partey e Rice; Nwaneri, Merino e Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

Crystal Palace: Henderson; Clyne, Lacroix e Guéhi; Muñoz, Lerma, Hughes e Mitchell; Eze e Sarr; Mateta. Técnico: Oliver Glasner.

Desfalques

Manchester City

Jorginho, Kai Havertz, Gabriel Jesus, Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhães e Takehiro Tomiyasu (lesionados).

Aston Villa

Chadi Riad e Cheick Doucouré (lesionados).

Quando é?