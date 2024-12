Onde assistir a Arsenal x Chelsea ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2023/24

Clubes londrinos fazem jogo atrasado da 29ª rodada do campeonato nesta terça-feira; confira mais detalhes

Arsenal e Chelsea entram em campo nesta terça-feira (23), às 16h (horário de Brasília), em confronto londrino válido pela 29ª rodada da Premier League 2023/24. A partida será realizada no Emirates Stadium e terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Líder neste momento com 74 pontos, mas com um jogo a mais em relação ao Manchester City (73 pontos), o Arsenal segue firme na briga pelo título e busca mais um triunfo para seguir sonhando com a conquista. A vitória sobre o Wolverhampton na última rodada recolocou o time nos trilhos após três jogos sem vencer somando todas as competições.

Nono colocado com 47 pontos, o Chelsea tenta terminar a turbulenta temporada da forma menos melancólica possível. Eliminado da Copa da Inglaterra no último sábado, os Blues podem ainda conseguir uma vaga em competições europeias. Com três jogos a menos em relação a alguns adversários a frente na tabela, o desafio é quebrar a oscilação que perdurou por toda a temporada nesta reta final.

Mais artigos abaixo

Nas últimas cinco partidas entre as equipes pela Premier League, são três vitórias para o Arsenal, uma para o Chelsea e um empate (exatamente o último encontro). Na ocasião, válida pelo primeiro turno, o jogo terminou com o placar de 2 a 2. Palmer e Mudryk marcaram para os Blues, enquanto Rice e Trossard igualaram as coisas para os Gunners.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Zinchenko; Jorginho, Rice, Odegaard; Saka, Havertz, Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Chelsea: Petrovic; Disasi, Chalobah, Thiago Silva, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández; Madueke, Gallagher, Sterling; Jackson. Técnico: Mauricio Pochettino.

Desfalques

Arsenal

Fazendo a transição para os gramados após a lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, Timber continua indisponível. Fora do último jogo por causa de uma pancada, Tomiyasu pode estar de volta.

Chelsea

No departamento médico, Robert Sánchez, Reece James, Gusto, Chilwell, Fofana, Lavia, Ugochukwu e Nkunku estão fora. Doente, Cole Palmer tem presença incerta na partida.

Quando é?