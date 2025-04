Onde assistir a Arsenal x Brentford ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2024/25

Após atropelo sobre o Real Madrid, Gunners querem manter vivas as chances de título inglês; veja tudo o que você precisa saber para o embate

Arsenal e Brentford se enfrentam nesta sábado (12), às 13h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 32ª rodada do Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (clique aqui e confira a programação diária).

O Arsenal volta a focar na Premier League, após a sonora vitória por 3 a 0 sobre o Real Madrid, no meio de semana, pela partida de ida das quartas de final da Champions League — Declan Rice foi o herói, com dois golaços de falta. No Inglês, porém, o time segue a 11 pontos do líder Liverpool, com uma missão praticamente impossível na luta pelo caneco. Apesar disso, a vaga no G-5 está muito bem encaminhada e uma vitória deixaria as coisas ainda mais tranquilas, a poucos jogos do fim do nacional. Mas nunca diga nunca: os Gunners não vão jogar a toalha pelo caneco tão cedo.

O Brentford, do outro lado, faz uma campanha de meio de tabela, sem maiores pretensões que não a de terminar na parte de cima da classificação. O recente 0 a 0 com o Chelsea mostrou um time competitivo, embora com alguns problemas no ataque. Com uma vitória nos últimos cinco jogos, o time tentará vencer a primeira partida fora de casa contra o Arsenal desde 1938. Os Bees são o 12° colocado, com 42 pontos.

Prováveis escalações

Arsenal: Raya; White, Saliba, Kiwior e Tierney; Odegaard, Jorginho e Merino; Nwaneri, Trossard e Sterling. Técnico: Mikel Arteta.

Brentford: Flekken; Ajer, Collins, Van den Berg e Lewis-Potter; Norgaard e Janelt; Mbeumo, Damsgaard e Schade; Wissa. Técnico: Thomas Frank.

Desfalques

Arsenal

Kai Havertz, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, Takehiro Tomiyasu e Gabriel Jesus (lesionados).

Brentford

Fabio Carvalho, Igor Thiago e Josh Dasilva (lesionados).

Quando é?