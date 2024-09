Onde assistir a Arsenal x Bolton ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa da Liga Inglesa 2024/25

Equipes se enfrentam pela terceira fase da Carabao Cup; veja onde assistir

Arsenal e Bolton vão a campo nesta quarta-feira (25), às 15h45 (horário de Brasília), pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa de 2024/25. O jogo será no Emirates Stadium e terá transmissão ao vivo da ESPN 4 na televisão fechada e do Disney+ no streaming, alinhado à emissora (clique e confira onde assistir aos jogos do dia).

Os Gunners voltam a campo após o empate com o Manchester City por 2 a 2 na última rodada da Premier League, e o compromisso da vez é pela Copa da Liga. Ao contrário do rival desta partida, a equipe estreia agora na competição e deverá ter mudanças no time, já que no sábado retoma a briga pelo título do Campeonato Inglês, onde está invicta e não perde um jogo desde abril.

O Bolton bateu na trave na briga pelo acesso da última temporada e seguiu na terceira divisão inglesa para 2024/25. Eles começaram a liga de forma irregular, com três derrotas, duas vitórias e um empate nos seis primeiros jogos, e amargam a 18ª colocação da tabela. No entanto, passaram por Mansfield e Shrewsbury nas fases anteriores para chegar até a atual na Carabao Cup.

As equipes não se enfrentam desde a Premier League de 2011/12, ocasião na qual o jogo do primeiro turno acabou com triunfo do Arsenal por 3 a 0 em casa, e no returno com empate em 0 a 0.

Prováveis escalações

Arsenal: Jack Porter; White, Heaven, Kiwior e Lewis-Skelly; Jorginho, Nwaneri e M’Hand; Sterling, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Bolton: Southwood; Toal, Johnston e Ricardo; Dacres-Cogley, Thomason, Arfield, Dempsey e Schon; Adeboyejo e Charles. Técnico: Ian Ross Evatt.

Desfalques

Arsenal

Arteta não terá quatro desfalques confirmados para o jogo por lesão: os laterais Tierney e Tomiyasu e os meio-campistas Merino e Odegaard. Além deles, os defensores Ben White, Calafiori, Timber e Zinchenko são dúvidas para a partida. Os goleiros Raya e Neto não estarão à disposição: o primeiro trata de problemas físicos e o segundo já atuou pelo Bournemouth na Copa da Liga Inglesa.

Bolton

O zagueiro Osei-Tutu, o lateral direito Jones, o meio-campista Forrester e os atacantes Gomes e Lolos foram desfalques na última vitória por 5 a 2 contra o Reading e devem seguir se recuperando de lesão.

Quando é?